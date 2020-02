Actualidade

A direção do Banco Comercial Português lamentou hoje a morte de Mário da Graça Machungo, destacando o "profissionalismo e o rigor" enquanto foi presidente do banco, entre 1995 e 2014, e o "reconhecido mérito" do antigo dirigente moçambicano.

"Mário Machungo foi uma importante figura do Moçambique contemporâneo, desempenhando funções de reconhecido mérito na política, economia e banca", considera-se na nota enviada à Lusa.

No Grupo Millennium bcp, "foi Presidente do Conselho de Administração do Millennium bim, desde a sua fundação, em 1995, até 2014, e integrou ainda o Conselho Superior do Banco Comercial Português entre 1999 e 2008", acrescenta-se no texto.