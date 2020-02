Actualidade

O Estado foi condenado a pagar uma indemnização de 20 mil euros a uma rapariga de 17 anos que foi baleada por um militar da GNR durante uma perseguição policial em Gaia, segundo um acórdão consultado hoje pela Lusa.

Os factos ocorreram a 07 de outubro de 2006, quando a menor e uma amiga aceitaram a boleia de um conhecido para irem a uma discoteca numa viatura que tinha sido furtada pouco antes pelo mesmo.

O acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, datado de 31 de janeiro, negou provimento ao recurso interposto pelo Estado, confirmando a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.