Actualidade

O ministro das Relações Exteriores angolano, Manuel Augusto, disse hoje que o apoio da administração Trump ao programa de Governo de João Lourenço "é acalentador" para o executivo angolano.

"Ter aqui hoje o secretário de Estado Mike Pompeo é acalentador para o executivo angolano porque queremos acreditar que a sua presença é também um sinal do apoio da administração do presidente Donald Trump ao programa do Governo do Presidente Joao Lourenço e, sobretudo, às reformas que este tem vindo a levar a cabo", declarou aos jornalistas, após um encontro com o secretário de Estado norte-americano, em Luanda.

Estas reformas, detalhou, "visam dar a Angola a possibilidade de reassumir o seu papel no Conselho das Nações e por essa via também atrair a necessária parceira e os investimentos de que precisa para que economia angolana ganhe novo fôlego e possam sejam criadas condições para melhoria da vida das populações".