Actualidade

As exportações da indústria portuguesa de componentes para automóveis bateram um "novo recorde absoluto" em 2019, ao aumentarem 4,2% para 9.749 milhões de euros, divulgou hoje a associação setorial.

Em comunicado, e tendo por base os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA) destaca que este valor representa uma subida de 86% face aos 5.241 milhões de euros de exportações registadas em 2010.

"Perante estes resultados confirma-se que as exportações de componentes automóveis crescem mais do que a restante indústria transformadora [4,2% contra 3,6%], mostrando-se um dos setores mais importantes para o crescimento da economia e para as exportações portuguesas", sustenta a associação.