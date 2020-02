Actualidade

A Guiné Equatorial voltou hoje a recorrer ao Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) contra a França por alegada violação de convenções internacionais na investigação sobre branqueamento de capitais ao vice-presidente e filho do Presidente equato-guineense.

No centro do recurso ao tribunal, está a titularidade de um palacete na Avenida Foch, em Paris, apreendido no âmbito do processo que decorre na justiça francesa contra o vice-presidente da Guiné Equatorial e filho de Teodoro Obiang, conhecido como 'Teodorin', e durante o qual foram confiscados todos os seus bens em França, estimados em 150 milhões de euros.

Segundo os advogados de Malabo, o edifício pertencia no momento do confisco à missão diplomática do país em Paris, mas a França assegura que o imóvel não estava registado como propriedade da Guiné Equatorial.