Actualidade

O chefe da diplomacia norte-americano elogiou hoje os esforços do Presidente João Lourenço para tornar a corrupção num "fantasma do passado", mostrando-se confiante quanto à capacidade de Angola para atrair investimento estrangeiro.

Mike Pompeo, que falava numa conferência de imprensa no Ministério das Relações Exteriores (Mirex), salientou que a sua visita a Angola acontece num momento chave da história do país.

Elogiando o "excelente trabalho" do Presidente João Lourenço nos seus primeiros dois anos e meio de mandato, para tornar a corrupção "num fantasma do passado", Mike Pompeo considerou que se trata de um problema que tem travado o potencial do país "durante demasiado tempo".