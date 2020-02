Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia (STArq) "lamenta" a ausência de um arqueólogo na nova equipa da Direção-Geral do Património Cultura (DGPC), a "falta de visão" do Governo para o setor, a quem vai apresentar o seu "desacordo".

A reação do STArq prende-se com a indicação da nova equipa diretiva da DGPC, liderada pelo gestor imobiliário Bernardo Alabaça, anunciada na passada quinta-feira pelo Ministério da Cultura.

Para o sindicato, esta decisão demonstra "falta de visão e de consideração [do Governo] sobre o papel absolutamente central" da Arqueologia, e um "favorecimento da área da gestão financeira e do negócio imobiliário", lê-se no comunicado divulgado.