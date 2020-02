Actualidade

Parceiros sociais e Governo, à saída de uma reunião extraordinária hoje da Comissão Permanente de Concertação Social, em Lisboa, revelaram sintonia quanto à rejeição das propostas de cortes do orçamento plurianual da União Europeia (UE).

No final do encontro, o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, concluiu ter havido, durante a reunião de quase três horas, uma "troca de impressões aberta e construtiva" com os representantes dos trabalhadores e do patronato quanto à posição a assumir pelo primeiro-ministro na reunião do Conselho Europeu extraordinário de 20 de fevereiro.

E salientou o atual período "complexo" e de incertezas "que não facilita a conclusão do processo" de negociações do futuro orçamento europeu a partir de 2021.