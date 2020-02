Actualidade

A CGTP considerou hoje "intoleráveis e inaceitáveis" os atos de racismo cometidos no domingo contra o jogador do FC Porto Moussa Marega em Guimarães, acrescentando que outros episódios semelhantes "não têm sido punidos como é devido".

"A CGTP-IN considera intoleráveis e inaceitáveis os actos de racismo cometidos ontem [domingo] no Estádio D. Afonso Henriques em Guimarães contra o jogador Moussa Marega", pode ler-se num comunicado enviado à imprensa pela intersindical.

A confederação sindical agora liderada por Isabel Camarinha defende que "qualquer forma de racismo, xenofobia e discriminação, seja no desporto, no trabalho, na escola ou em qualquer outro local ou circunstância, é sempre inadmissível e incompatível com os princípios e valores da dignidade humana e da igualdade", inscritos na Constituição.