Actualidade

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, publicou hoje uma nota de pesar pela morte do antigo primeiro-ministro moçambicano, Mário Machungo.

"Tomámos conhecimento, com grande pesar, da notícia do falecimento, esta manhã", do antigo primeiro-ministro, refere o chefe de Estado.

A nota esclarece que Machungo foi vítima de doença prolongada e que morreu hoje no Hospital da Luz, em Lisboa, onde tinha sido internado de urgência em 02 de fevereiro.