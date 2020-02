OE2020

A Frente Sindical liderada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) propôs hoje ao Governo a criação de uma cláusula que evite que a atualização salarial dos funcionários públicos resulte numa diminuição do salário líquido.

Afirmando que a carga fiscal é um dos elementos que está a "enviesar" o processo de atualização salarial, a presidente do STE, Helena Rodrigues, precisou que com a atualização proposta há trabalhadores que arriscam "receber menos de remuneração líquida" depois de feitos todos os descontos.

Helena Rodrigues falava no final da reunião com o secretário de Estado da Administração Pública, que remeteu para a próxima quarta-feira uma resposta à contraproposta entregue hoje por esta Frente Sindical onde propõe uma atualização das remunerações e da Tabela Remuneratória Única em 2%, a atualização do subsídio de refeição para 10 euros e a reposição de três dias úteis de férias.