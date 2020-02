Síria

Os confrontos no noroeste da Síria atingiram "um nível horrível" e provocaram a fuga de 900 mil pessoas desde o início da ofensiva do regime sírio e do aliado russo naquela região em dezembro, denunciou hoje a ONU.

"Estimamos agora que 900 mil pessoas foram deslocadas desde o dia 01 de dezembro, a grande maioria são mulheres e crianças", afirmou o subsecretário-geral da ONU para os assuntos humanitários, Mark Lowcock, citado num comunicado.

O anterior balanço divulgado na quinta-feira pela ONU dava conta de cerca de 800 mil deslocados.