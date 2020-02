OE2020

O Governo está disponível para "aprofundar o diálogo" e analisar as contrapropostas dos sindicatos da função pública para, dentro "da margem orçamental disponível", chegar a um acordo "de implementação faseada".

Num comunicado emitido no final de mais uma ronda negocial com a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), Frente Comum e Frente Sindical liderada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública refere ter recebido contrapropostas das três estruturas sindicais e que, apesar de já se ter pronunciado sobre a maior parte das propostas apresentadas, "irá novamente debruçar-se sobre elas".

"O Governo demonstrou abertura para analisar as contrapropostas apresentadas pelos sindicatos dentro da margem orçamental disponível, tanto para 2020 como para os anos seguintes, numa lógica de faseamento", refere o comunicado, assinalando que duas das contrapropostas foram apresentadas por escrito - as da Frente Comum e da Frente Sindical liderada pelo STE - enquanto a Fesap optou por apresentá-las verbalmente, na reunião.