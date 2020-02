Actualidade

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) registou resultados líquidos de 204,5 milhões de euros no ano passado, um aumento de 22,6% face ao período homólogo, indicou hoje a concessionária em comunicado.

De acordo com a mesma nota, enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa contabilizou, no ano passado, proveitos operacionais de 653,8 milhões de euros, o que representa um aumento de 6,1% face ao período homólogo.

"As receitas de portagem atingiram os 622,9 milhões de euros (mais 5,1% face a 2018), sustentadas" por um acréscimo no tráfego médio diário de 3,7%, para 21.373 veículos por dia, bem como "pela atualização das taxas de portagem em 1,0%", indicou a Brisa no comunicado.