Actualidade

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, elogiou hoje o contributo para a participação cívica e política e para a diversidade de opiniões de 25 anos de organização do Parlamento dos Jovens.

Numa mensagem publicada na página oficial da Assembleia da República, Ferro Rodrigues refere que a iniciativa nasceu em 1995 por impulso dos antigos presidentes do parlamento Barbosa de Melo e Almeida Santos e, também, da antiga deputada socialista Julieta Sampaio.

"Estarmos hoje a celebrar os 25 anos do Parlamento dos Jovens é, para mim, enquanto presidente da Assembleia da República, motivo de uma enorme satisfação. Os principais objetivos do Parlamento dos Jovens passam por estimular o gosto pela participação cívica e política, dar a conhecer a Assembleia da República e as regras do processo legislativo e, sobretudo, promover o respeito pelo debate democrático e pela diversidade de opiniões", escreveu Ferro Rodrigues.