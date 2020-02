Actualidade

Os Médicos Sem Fronteiras (MSF) alertaram para a deterioração da situação na província moçambicana de Cabo Delgado, onde coincidem a violência, fenómenos climáticos extremos e serviços públicos de saúde muito frágeis.

"Cabo Delgado é uma província extremamente pobre e negligenciada. A população de Cabo Delgado enfrenta violência, eventos climáticos extremos e serviços públicos fracos, incluindo o acesso muito limitado aos cuidados básicos de saúde", descreveu Bruno Cardoso, coordenador do projeto dos MSF em Cabo Delgado.

O responsável, que regressou recentemente do terreno, sublinhou as "enormes necessidades" existentes numa região "rica em recursos naturais" e com "um enorme potencial económico".