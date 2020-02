Covid-19

O salão do automóvel da China, um dos maiores eventos internacionais do setor, foi adiado devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19), anunciou hoje a organização.

Em comunicado, a organização do Auto China 2020 indicou que o evento, previsto para decorrer entre 21 e 30 de abril próximo, em Pequim, foi adiado para data indeterminada.

Este evento bianual assumiu crescente importância à medida que a China se converteu no maior mercado mundial do setor automóvel.