Actualidade

O secretário-geral do Partido Democrático (PD) timorense disse hoje à Lusa que o líder do maior partido do atual Governo Xanana Gusmão vai reunir-se com o Presidente de Timor-Leste para resolver a crise política no país.

António da Conceição adiantou que o PD aceita integrar uma nova coligação de maioria parlamentar.

O secretário-geral do PD falava por telefone à Lusa no final de um encontro de mais de duas horas com o presidente do Congresso Nacional de Reconstrução Timorense (CNRT), Xanana Gusmão