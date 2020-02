Covid-19

O economista José Sales Marques disse hoje à agência Lusa que a recuperação económica do território e da atividade do jogo devido ao impacto do coronavírus Covid-19 deverá arrastar-se para além do verão.

"A recuperação deverá necessariamente levar algum tempo, muito provavelmente para além do verão", afirmou o docente do Instituto Politécnico de Macau (IPM).

"Ainda vivemos uma situação de indefinição" e "a própria OMS [Organização Mundial de Saúde] diz que é imprevisível" saber quando o surto poderá ser contido na China, assinalou.