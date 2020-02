Actualidade

O lucro da Galp caiu 21% para os 560 milhões de euros em 2019 face ao ano anterior, segundo os resultados comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em comunicado ao mercado, a Galp Energia informou que o resultado líquido anual ajustado totalizou 560 milhões de euros, 21% abaixo do registado em 2018, sendo que de acordo com as normas contabilísticas internacionais (IFRS) a queda é de 46%, para 389 milhões.

No quarto trimestre de 2019, o lucro tinha crescido 44% em termos homólogos para 157 milhões (106 milhões de euros em IFRS).