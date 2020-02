Actualidade

A Guarda Nacional Republicana resgatou no ano passado mais de 760 migrantes de 225 embarcações no Mar Egeu (Grécia), no âmbito do trabalho de cooperação com a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), anunciou a corporação.

Segundo os dados oficiais, em 2019 a GNR executou no âmbito do FRONTEX 1.160 patrulhas, percorreu cerca de 95 mil quilómetros (em terra) e 7.500 milhas náuticas (no mar), fiscalizou mais de 20 mil veículos e controlou cerca de 35.000 pessoas, tendo impedido 204 entradas ilegais no espaço Schengen.

Foram auxiliados cerca de 3.000 migrantes, dos quais 763 foram resgatados de 225 embarcações detetadas no Mar Egeu.