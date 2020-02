Venezuela

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou hoje que o país fará exercícios militares "de surpresa" e de maneira permanente, em manobras que poderão incluir centenas de milhares de membros da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"Anuncio que os exercícios militares 'Escudo Bolivariano 2020' permanecerão ativos e vamos surpreender. A partir de hoje, não avisaremos o dia do exercício militar ou a região", disse o Presidente durante uma reunião com chefes militares, que lhe fizeram um balanço das manobras militares realizadas no fim de semana.

Maduro, que estava vestido de militar, explicou que "horas antes" de esses exercícios ocorrerem, os chefes de batalhões da FANB e da Milícia, um componente de civis integrados nas forças armadas, "serão orientados".