Covid-19

Os cinco residentes de Macau a bordo do navio cruzeiro sob quarentena num porto a sul de Tóquio, desde o início do mês, com 454 infetadas pelo novo coronavírus, vão ser retiradas de avião, disse hoje o Governo de Macau.

Os residentes de Macau no Diamond Princess deverão regressar nos próximos dias através de um avião fretado pelo Governo de Hong Kong, disse a chefe do departamento de licenciamento e inspeção da Direção dos Serviços de Turismo de Macau, Inês Chan, em conferência de imprensa.

Não se sabe em que dia exato vão chegar os residentes de Macau ao território porque o "Governo de Hong Kong vai enviar mais do que um voo 'charter'", explicou a responsável.