Covid-19

O presidente da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC) elogiou hoje a obediência de população e as decisões do Governo local, em contraste com Hong Kong, nos esforços de prevenção face ao coronavírus Covid-19.

"Inicialmente aceitámos isto muito bem. Ficámos em casa, muito sossegadinhos, muito obedientes. Macau, de facto, nesse aspeto, somos bons nessas coisas, somos melhores que as pessoas lá de Hong Kong. As pessoas de Macau, sejam portugueses, macaenses ou chineses, nós somos muito obedientes", sublinhou Jorge Fão em declarações à agência Lusa.

Por outro lado, destacou que "o Governo [de Macau] fez um belíssimo trabalho" e que há que "reconhecer que (...) tomou certas decisões em tempo muito oportuno, o que não aconteceu em Hong Kong".