Leiria vai candidatar-se a Cidade Europeia do Desporto em 2022 porque "respira desporto", diz o vereador com este pelouro no município, realçando os níveis de atividade física e desportiva no concelho, "ímpares na realidade nacional".

Na quarta-feira, a cidade lança a candidatura, sob o lema "Leiria é de todos e para todos", suportada na ideia de que "a atividade física é um eixo prioritário da intervenção municipal desde há largos anos", explica à agência Lusa Carlos Palheira.

"O desporto tem hoje uma grande expressão no nosso território. Leiria acredita nos valores intrínsecos do desporto e que estes ajudam a criar uma sociedade cada vez melhor. Enfim, Leiria respira desporto", realça o vereador.