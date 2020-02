Actualidade

O presidente do governo madeirense disse hoje que foram executados mais de 630 milhões de euros da Lei de Meios na reconstrução após a aluvião de 2010 e considerou que a República se "está nas tintas" para a região.

"O Governo da República está-se nas tintas para a Madeira", disse Miguel Albuquerque, na Assembleia Legislativa, no início do debate mensal, com o tema "Proteção Civil Regional e a Segurança da População.

O governante acrescentou que quando há uma catástrofe na região "vêm todos de avião e romaria", mas depois há dificuldades na concretização das ajudas necessárias.