Actualidade

Cerca de 80% dos russos querem que Moscovo tenha uma boa relação com o Ocidente, relação abalada em 2014 com a anexação da Crimeia pela Rússia e o conflito no leste da Ucrânia, segundo uma sondagem hoje publicada.

Segundo o Centro Levada, apesar das sanções impostas pelo Ocidente à Rússia, a perceção dos Estados Unidos e da União Europeia (UE) melhorou no país nos últimos dois anos.

A Rússia anexou em 2014 a Crimeia, região que fazia parte da Ucrânia. As milícias pró-Rússia ainda lutam pela independência da Ucrânia em áreas do leste do país.