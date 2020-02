Actualidade

O advogado de defesa do ex-governador do Banco Nacional de Angola (BNA) acusou hoje o Ministério Público de só estar virado para condenações e disse que as orientações do ex-presidente angolano deu ao seu constituinte não constituem um crime.

Em declarações aos jornalistas, o defensor de Valter Filipe, Sérgio Raimundo afirmou que o Ministério Público (MP) "está virado apenas para uma direção, que é condenar as pessoas"

"A justiça não se faz só com condenações, também se faz com absolvições" quando "não há nada que possa sustentar a imputação de responsabilidade criminal às pessoas", sublinhou.