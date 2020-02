Covid-19

A agência de notação financeira Moody's reduziu hoje a previsão de crescimento da economia chinesa, em 2020, de 5,8% para 5,2%, devido ao surto do novo coronavírus, designado COVID-19, que está a paralisar o país.

No relatório "Ásia-Pacífico: Atualização da Previsão de Crescimento Após o Surto do Coronavírus", o vice-presidente da Moody's, Christian de Guzman, considera que o surto vai ter um "impacto grave, mas de curta duração", destacando o efeito "dominó" no resto da região.

"A nossa previsão é que os efeitos do surto do coronavírus se prolongarão por algumas semanas até permitirem uma retoma da atividade económica", aponta De Guzman.