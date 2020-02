Actualidade

As salas de cinema portugueses receberam mais 4,9% de espectadores em janeiro, para um total de 1,1 milhões de entradas, comparando com o mesmo mês de 2019, revelou hoje o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

De acordo com as estatísticas mensais do ICA, 2020 arrancou com 1.102.629 espectadores e cerca de seis milhões de euros de receita bruta de bilheteira, o que representa um aumento de 4,9% e 7,8%, respetivamente, face a janeiro de 2019.

Dos 1,1 milhões de espectadores de janeiro, 18.376 viram cinema português, ou seja, apenas 1,7% de quota de mercado.