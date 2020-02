Actualidade

O presidente da Assembleia da República pediu hoje empenhamento da Comissão Nacional de Eleições (CNE) para dois problemas, a desinformação, "verdadeira ameaça para a democracia", e a abstenção, que atingiu um recorde de 50% em 2019.

Num breve discurso, após ter dado posse ao presidente e demais membros da comissão, na Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues admitiu que "a missão que os espera não é fácil".

"O nível de desinformação a que hoje assistimos constitui uma verdadeira ameaça para a democracia. Preocupa-me, neste particular, o impacto da desinformação em atos eleitorais ou de consulta popular", afirmou, dando como exemplo "a interferência" ocorrida "mesmo em democracias" consideradas "sólidas, de fortes tradições democráticas, inclusive no seio da União Europeia" com as "fake news".