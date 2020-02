Covid-19

O secretário-geral da ONU, António Guterres, admitiu hoje que a epidemia de coronavírus detetada inicialmente na China representa "uma situação muito perigosa" para o mundo, mas garantiu que "não está fora de controlo".

Em entrevista à agência de notícias Associated Press (AP), Guterres disse que "os riscos são enormes e é preciso que o mundo esteja preparado".

O líder das Nações Unidas lembrou que a disseminação do vírus em países com "serviços de saúde com menos capacidade" exigiria muita solidariedade internacional.