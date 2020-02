Covid-19

Cerca de 500 passageiros vão deixar na quarta-feira o cruzeiro Diamond Princess, em quarentena no Japão, depois de receberem resultados negativos do novo coronavírus, que infetou centenas de pessoas a bordo, anunciou hoje fonte do Ministério da Saúde.

"O número exato (de pessoas que vão sair na quarta-feira) ainda varia, mas será em torno de 500 pessoas", indicou um funcionário do Ministério da Saúde aos jornalistas.

Segundo a mesma fonte, apenas aqueles que tiveram resultado negativo no teste de deteção do coronavírus e que não tiveram contacto próximo com uma pessoa infetada poderão sair do navio de cruzeiro.