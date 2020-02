Actualidade

O Governo espanhol aprovou hoje a criação de novos impostos sobre os serviços digitais e as transações financeiras, conhecidas como as "taxas" Google e Tobin, que vão permitir um sistema fiscal "mais justo".

Na conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros que aprovou os projetos-lei, a ministra das Finanças e porta-voz do Governo espanhol, María Jesús Montero, sublinhou que os novos impostos se destinam a "avançar para um sistema fiscal mais justo, mais redistributivo e em sintonia com a nova realidade económica".

A "taxa Google" tem por objetivo obrigar os gigantes norte-americanos da internet, principalmente a Google, o Facebook e a Amazon a tributarem nos países onde fazem negócio em vez de desviarem os benefícios para países com baixa fiscalidade.