A consultora Fitch Solutions previu hoje que o crescimento dos empréstimos bancários em Angola abrande de 28,4% em 2019 para 9,8% este ano e 8,4% em 2021 devido à depreciação do kwanza.

"Depois de a depreciação da moeda angolana ter aumentado o valor dos empréstimos em moeda estrangeira ao longo de 2019, acreditamos que uma depreciação mais moderada nos próximos trimestres fará com que o crescimento do crédito abrande gradualmente neste e no próximo ano", lê-se na previsão dos analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings.

No comentário, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, a Fitch Solutions diz também esperar que "uma combinação da fraca qualidade dos ativos com um elevado endividamento governamental vá agir como um obstáculo aos empréstimos ao setor privado a curto prazo".