O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, confirmou hoje o fim da carreira do guarda-redes espanhol Iker Casillas, que na segunda-feira anunciou a intenção de se candidatar à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol.

O dirigente falou aos jornalistas à entrada para o Tribunal de Justiça do Porto, onde está a ser ouvido por videoconferência, como testemunha no julgamento da invasão à academia do Sporting, em Alcochete.

"O Iker Casillas, antes de anunciar a candidatura, veio ao Porto almoçar comigo e comunicar a sua decisão de terminar a carreira", disse o presidente do FC Porto.