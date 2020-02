Incêndios

O Circuito Interpretativo da Estação de Arte Rupestre de Molelinhos e os Moinhos de Souto Bom, em Tondela, estão novamente visitáveis, depois de terminadas as obras de recuperação necessárias na sequência dos incêndios de outubro de 2017.

Os danos provocados pelos incêndios levaram a Câmara de Tondela a suspender temporariamente as visitas aos dois locais.

"Estas obras foram executadas em cerca de 20 dias úteis, tendo ficado prontas ainda no final do ano passado. O que demorou mais tempo foi a definição da atribuição do Fundo Social da União Europeia (FSUE), bem como a aprovação das candidaturas", disse hoje à agência Lusa o presidente da autarquia, José António Jesus.