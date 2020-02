Racismo

Os insultos racistas dirigidos ao futebolista maliano Marega constam nos relatórios do árbitro do Vitória de Guimarães-FC Porto e dos delegados ao jogo da I Liga, confirmou hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

Os insultos dirigidos ao avançado dos 'dragões' durante o encontro da 21.ª jornada, disputado no domingo, em Guimarães, constam no relatório do árbitro Luís Godinho, da associação de Évora, e dos delegados Nuno Pedro e Augusto Carvalho, segundo a mesma fonte.

O avançado do FC Porto recusou-se a permanecer em campo, ao minuto 71 do jogo, após ter sido alvo de cânticos racistas por parte dos adeptos da formação vimaranense, numa altura em que os 'dragões' venciam por 2-1, resultado com que terminou o encontro.