Israel

O julgamento por corrupção de Benjamin Netanyahu, único chefe do governo na história de Israel a ser acusado em funções, começa a 17 de março, duas semanas após eleições cruciais para a sua sobrevivência política, anunciou hoje a justiça.

Num sucinto comunicado, o Ministério da Justiça indicou que a acusação será lida pela juíza Rivka Friedman-Feldman do tribunal de Jerusalém na presença de Netanyahu na tarde de 17 de março.

O anúncio da data ocorre quando o primeiro-ministro israelita, 70 anos, conduz a sua campanha para as eleições legislativas de 2 de março, as terceiras em menos de um ano em Israel, após escrutínios em abril e setembro que deixaram o seu partido, o Likud, próximo da coligação Azul e Branco, do seu rival Benny Gantz.