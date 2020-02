RCA

Pelo menos doze membros de uma milícia que tentava entrar numa cidade nordeste da República Centro-Africana (RCA) morreram no domingo, num combate com as forças da missão das Nações Unidas no país (Minusca), anunciou hoje o Governo.

"Após a entrada de combatentes armados da Frente Popular para o Renascimento da República Centro-Africana [FPRC, na sigla francesa] na cidade de Birao, as forças de paz da Minusca, acompanhadas pelas Forças Armadas Centro-Africanas (FACA), repeliram estes elementos", refere uma declaração da missão, hoje publicada no seu portal.

A Radio France Internationale (RFI) cita hoje o porta-voz do Governo da RCA, Ange-Maxime Kazagui, referindo que houve registo de 12 mortos entre as FPRC.