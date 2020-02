Actualidade

A fábrica da Eureka Shoes, em Vizela, fechou hoje portas, menos de um mês após a administração ter anunciado o encerramento da rede de lojas, deixando no desemprego mais de 150 trabalhadores, disse fonte sindical à agência Lusa.

No final de janeiro, a Eureka - marca de calçado detida pela Alberto Sousa, Lda, que se encontrava em Processo Especial de Revitalização (PER) desde 2018 - anunciou na sua página na Internet o encerramento gradual das 13 sapatarias em Portugal, mas avançou na altura que a decisão afetava apenas as lojas e não a fábrica, localizada em Vizela, no distrito de Braga.

A agência Lusa tentou, sem sucesso, ouvir a administração da Alberto Sousa, Lda.