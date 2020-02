Actualidade

(CORREÇÃO NO SEGUNDO PARÁGRAFO) Lisboa, 18 fev 2020 (Lusa) - Todos os autocarros na Área Metropolitana de Lisboa (AML) vão pertencer à marca única Carris Metropolitana até meados de 2021, segundo um concurso hoje apresentado pela AML, que pretende nos próximos anos gerir também a Soflusa/Transtejo e o Metropolitano.

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) lançou hoje um concurso público internacional no valor de 1,2 mil milhões de euros, o "maior concurso que o país já alguma vez lançou do ponto de vista de serviços rodoviários", para melhorar o serviço de transporte público rodoviário nos seus 18 municípios.(CORRIGE O VALOR DO CONCURSO PÚBLICO: 1,2 MIL MILHÕES DE EUROS E NÃO 1,2 MILHÕES DE EUROS)

Segundo Fernando Medina, presidente do Conselho Metropolitano da AML, o mais tardar até meados do próximo ano a frota de autocarros, dividida em quatro lotes de concessão, vai funcionar segundo uma marca única: a Carris Metropolitana.