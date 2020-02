Actualidade

Os deputados aprovaram hoje um pedido de audição da ministra da Cultura, Graça Fonseca, apresentado pelo PCP, sobre a eventual cedência de obras de arte da Coleção Rainer Daehnhardt ao grupo hoteleiro Vila Galé.

O requerimento foi apresentado pelo PCP na semana passada e aprovado hoje na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação.

No requerimento, as deputadas Ana Mesquita e Diana Ferreira referiram que "o PCP teve conhecimento" de que o Governo estava a "desenvolver diligências" para "ceder à Vila Galé International, SA as obras de arte pertencentes à Coleção Rainer Daehnhardt", à exceção "de treze obras cujo interesse a Companhia das Lezírias também já manifestou".