Actualidade

A Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Norte vai, a partir de hoje, apoiar os doentes oncológicos dos hospitais de São João e Santo António, no Porto, fruto de um protocolo entre as três instituições.

A Liga tem estado sempre "muito ligada" ao Instituto Português de Oncologia (IPO), mas atualmente o cancro também é tratável em grande parte dos hospitais, nomeadamente nos centrais, daí a importância do protocolo, assinado hoje na Ordem dos Médicos - Secção Regional do Norte, no Porto, disse à Lusa o presidente da Liga, Vítor Veloso.

Neste âmbito, a Liga vai acolher e apoiar, de forma gratuita, os doentes oncológicos e respetiva família seguidos nestas duas unidades hospitalares.