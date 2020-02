Actualidade

Os filmes portugueses foram as obras mais escolhidos para ir à final da terceira edição dos Prémios Quirino de Animação Ibero-Americana, que serão atribuídos em abril, na ilha de Tenerife, no arquipélago espanhol das Canárias.

Numa cerimónia que teve lugar hoje, em Madrid, foi anunciado que Portugal tem dez candidaturas nomeadas para a final, seguido da Argentina com seis, o Brasil com quatro, a Colômbia e a Bolívia com duas, e finalmente o Chile, o México e o Paraguai com uma cada.

A curta-metragem portuguesa "Nestor", de João Gonzalez, realizada em coprodução com o Reino Unido, é o filme com mais nomeações (quatro), seguido, com três nomeações cada, da longa-metragem espanhola "Klaus", de Sergio Pablos, que conta com os portugueses Sérgio Martins e Edgar Martins na equipa, e da curta-metragem portuguesa "Tio Tomás a Contabilidade dos Dias", de Regina Pessoa.