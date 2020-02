Covid-19

Os testes laboratoriais feitos à criança que hoje deu entrada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, com suspeita de estar infetada com coronavírus deram negativos, informou a Direção-Geral da Saúde.

"A Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que o 11.º caso suspeito de infeção por novo coronavírus (COVID-19), uma criança que foi hoje encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central, resultou negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas", refere a DGS em comunicado.

Numa informação divulgada hoje no seu 'site', a DGS lembra as "medidas sociais para pessoas regressadas da China ou de áreas afetadas".