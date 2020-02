Actualidade

A leitura do acórdão do processo de julgamento de Rosa Grilo e António Joaquim, acusados do homicídio de Luís Grilo, foi agendada para 03 de março, avançou hoje o Tribunal de Loures, após ter recusado todos os requerimentos pendentes.

Na sessão de reabertura de julgamento, o tribunal de júri (além de três juízes, foram escolhidos quatro cidadãos - jurados) previa ouvir duas testemunhas, a pedido da defesa da arguida Rosa Grilo, mas a advogada acabou por prescindir destas inquirições.

A decisão de Tânia Reis, advogada de Rosa Grilo, surgiu na sequência das palavras da juíza presidente, que alertou que a defesa só podia inquirir testemunhas "relativamente a factos novos" e que constem da acusação.