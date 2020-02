Eutanásia

A Iniciativa Liberal (IL) vai, na quinta-feira, por uma "questão de clareza política", votar a favor apenas do seu projeto de lei sobre a despenalização da eutanásia e contra os quatro restantes, a que aponta "problemas sérios".

Em declarações à Lusa, o deputado João Cotrim Figueiredo contrariou a "ideia generalizada" de que os projetos são todos muito semelhantes e destacou vários pontos em que o seu projeto tem diferenças, a começar pela garantia que deve ser dada a quem pede a morte assistida de ter uma alternativa nos cuidados paliativos.

"A discussão se há no país, no Serviço Nacional de Saúde, suficiente acesso a cuidados paliativos é uma questão importante, mas não tem nada a ver com a forma como o nosso projeto está formulado. Porque para as pessoas que queiram iniciar um processo formal [de morte assistida] esse acesso a cuidados paliativos tem de estar garantido", acrescentou.