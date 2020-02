Actualidade

O filme "Variações", de João Maia, sobre o músico António Variações, lidera os prémios do cinema português Sophia, com 17 nomeações, revelou hoje a Academia Portuguesa de Cinema.

"Variações", o filme português mais visto em 2019, com quase 280 mil espectadores, está indicado para os Sophia de, entre outros, melhor filme, realização, argumento original, fotografia e elenco principal, encabeçado por Sérgio Praia no papel de António Variações.

Com 15 nomeações surge "A Herdade", de Tiago Guedes, seguindo-se "Vitalina Varela", de Pedro Costa, e "Diamantino", de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, com seis nomeações cada, e "Snu", de Patrícia Sequeira, com cinco.