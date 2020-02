Actualidade

A petição pela desagregação das freguesias da Senhora da Hora e São Mamede Infesta, em Matosinhos, com mais de 4.000 assinaturas, foi hoje entregue na Assembleia da República, adiantaram à Lusa os promotores.

As assinaturas, agora entregues, foram recolhidas por dois movimentos cívicos e apartidários, nomeadamente Movimento pela Reposição da Freguesia da Senhora da Hora e Movimento Pela Reposição da Freguesia de São Mamede de Infesta.

Os movimentos aguardam agora a audição com a Comissão do Poder Local, disse Hugo Alexandre Trindade, do Movimento pela Reposição da Freguesia da Senhora da Hora.